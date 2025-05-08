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АНАЛІТИКА

Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа

 

Toyota попередила, що її операційний прибуток у 2026 фінансовому році зменшиться на 21% - до 3,8 трлн єн (26 млрд дол), що пов'язано з торговельною політикою Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що компанія вже врахувала у прогнозі вплив мит на 180 млрд єн за квітень і травень.

"Деталі щодо мит усе ще змінюються, і передбачити майбутнє складно. Але певні мита вже діють, і ми це врахували у прогнозах", - сказав генеральний директор Koji Sato.

Toyota зазначає, що у короткостроковій перспективі вирішальним є питання розподілу автомобілів, але у довгостроковій - виробництво має бути локалізованим.

Фінансовий директор Yoichi Miyazaki додав: "Поки попит сильний, ми не поспішаємо з рішеннями. У минулому ми підвищували ціни, коли попит був високий".

Попри те, що адміністрація Трампа анонсувала певні послаблення, його 25% мита на імпортні автомобілі дестабілізували ринок. Mercedes-Benz, Volvo, Ford та GM вже переглянули свої прогнози або застерегли про мільярдні втрати.

Toyota постачає до США близько 26% своїх автомобілів із Японії, що робить її вразливою до нових обмежень.

Окрім тарифної напруги, Toyota розглядає можливість приватизації своєї дочірньої компанії Toyota Industries - потенційно одна з найбільших угод на ринку. За даними джерел, участь у викупі може взяти особисто онук засновника компанії Акіо Тойода.

Акції Toyota Industries зросли на 36,5% від початку року, тоді як основна компанія втратила у вартості.

Цей крок може підштовхнути інші японські корпорації переглянути структуру володіння дочірніми компаніями. Наприклад, NTT у той самий день оголосила про засідання ради щодо можливого викупу частки в NTT Data на суму до 20 млрд дол.

За матеріалами: Економічна правда
 

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