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Найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси в Росію через транспортний колапс
13:10 08.05.2025 |
Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в міста Росії, включно з Москвою, з Анталії, Даламана і Бодрума.
Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на джерело в туріндустрії.
"Туроператори зараз "висять" на телефоні і намагаються вирішити ситуацію", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, таке рішення авіакомпанія ухвалила через затримки і скасування авіарейсів у російських аеропортах. Зокрема, напередодні було скасовано щонайменше 16 рейсів з Анталії до Москви і Санкт-Петербурга.
За даними Московської транспортної прокуратури, станом на ранок 8 травня у столичних аеропортах було затримано 103 рейси.
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