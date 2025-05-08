Найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси в Росію через транспортний колапс

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в міста Росії, включно з Москвою, з Анталії, Даламана і Бодрума.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на джерело в туріндустрії.

"Туроператори зараз "висять" на телефоні і намагаються вирішити ситуацію", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, таке рішення авіакомпанія ухвалила через затримки і скасування авіарейсів у російських аеропортах. Зокрема, напередодні було скасовано щонайменше 16 рейсів з Анталії до Москви і Санкт-Петербурга.

За даними Московської транспортної прокуратури, станом на ранок 8 травня у столичних аеропортах було затримано 103 рейси.