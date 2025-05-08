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АНАЛІТИКА

Найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси в Росію через транспортний колапс

 

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в міста Росії, включно з Москвою, з Анталії, Даламана і Бодрума.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на джерело в туріндустрії.

"Туроператори зараз "висять" на телефоні і намагаються вирішити ситуацію", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, таке рішення авіакомпанія ухвалила через затримки і скасування авіарейсів у російських аеропортах. Зокрема, напередодні було скасовано щонайменше 16 рейсів з Анталії до Москви і Санкт-Петербурга.

За даними Московської транспортної прокуратури, станом на ранок 8 травня у столичних аеропортах було затримано 103 рейси.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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