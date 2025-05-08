Дефіцит бюджету Росії зріс майже на 200% через обвал цін на нафту

Федеральний бюджет Росії третій місяць поспіль зіткнувся з падінням сировинних доходів доходів та збільшенням дефіциту.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ, передає The Moscow Times.

За підсумками квітня до російської скарбниці надійшло 1,08 трлн руб. податків від нафти й газу - на 12% менше, ніж у квітні рік тому. Накопиченим підсумком за чотири місяці збори з нафтогазових компаній просіли на 10%, або 430 млрд руб., до 3,76 трлн руб.

Загальний обсяг бюджетних доходів Росії, включно з несировинними податками, становив 5%, до 12,3 трлн руб. Проте витрати, третина яких цього року закладена на армію та війну, злетіли на 20%, до 15,5 трлн руб.

Таким чином до кінця квітня в бюджеті Росії утворився дефіцит на 3,23 трлн руб., який на 183% перевищив показник за перші чотири місяці минулого року (1,14 трлн руб.), а без реального забезпечення податковим виторгом виявився кожен п'ятий витрачений російським урядом рубль (20,8% бюджету).

Як зазначає російський Мінфін, сировинні доходи просіли через падіння цін на нафту: середня вартість барелю Urals у квітні опустилася до $54, хоча ще в січні трималася сягала $70 і вище. При цьому "існують ризики" подальшого зниження нафтогазових надходжень "внаслідок ослаблення цінової кон'юнктури".

Російський бюджет на 2025 рік верстали з розрахунку, що нафта коштуватиме $69,7 за барель. У квітні Мінекономрозвитку РФ знизило прогноз до $56, а російський Мінфін втричі збільшив оцінку бюджетного дефіциту: замість 1,2 трлн руб. тепер він планується в розмірі 3,8 трлн руб.

Щоб покрити його, доведеться звернутися до Фонду національного добробуту та продати валюти на 800 млрд руб. до кінця року.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 20% від початку квітня. На це вплинула непередбачувана тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки.

На зниження цін також вплинуло рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) прискорити відновлення видобутку нафти.