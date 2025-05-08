Китайські маркетплейси Temu та Shein зіткнулися з обвалом продажів у США через мита Трампа

Китайські маркетплейси Shein та Temu зіткнулися з двозначним падінням продажів протягом тижня після того, як вони підвищили роздрібні ціни, щоб покрити витрати на збільшення мит США.

Про це пише Bloomberg.

Shein за тиждень з 25 квітня до 1 травня зафіксував падіння продажів у США на 23% порівняно з попереднім тижнем, коли зростання цін ще не відбулося.

Продажі Temu, що належить PDD Holdings Inc., за той самий період впали на 17%.

Падіння продажів, яке спостерігалося на обох онлайн-майданчиках, контрастувало зі сплеском продажів у березні та на початку квітня, коли споживачі запасалися товарами, від кухонного посуду до одягу, в очікуванні майбутнього підвищення цін.

Початкове падіння продажів є однією з найперших реакцій американських споживачів на підвищення цін, викликане рішенням президента США Дональда Трампа усунути так звану податкову лазівку de minimis, яку Temu та Shein використовували для доставки невеликих безмитних посилок з Китаю споживачам у США.

Ризик подальшого підвищення цін також існує для великих американських роздрібних торговців. Такі компанії, як Walmart Inc. та Target Corp., ще не підвищували ціни, але деякі китайські постачальники кажуть, що відмовляться поокривати витрати на мита.

Temu та Shein значною мірою залежать від ланцюга поставок Китаю. Обидві компанії скоригували свої ціни з 25 квітня, оскільки операційні витрати різко зросли через мита, і відтоді Temu переклав майже всі нові імпортні податки на американських споживачів. При цьому вартість деяких товарів майже подвоїлася.

Середня ціна на 100 найкращих товарів краси та здоров'я Shein зросла більш ніж удвічі порівняно з 15 квітня. Середня вартість товарів у категорії іграшок та ігор зросла більш ніж на 60%, товари для дому та кухні - майже на 40%, а жіночий одяг - на 10%.

Temu тепер планує відмовитися від своєї успішної моделі, зосередженої на дешевому китайському імпорті, та перейти на модель "локального виконання замовлень". Згідно з планом, компанія прагнутиме продавати товари лише від місцевих продавців на ринку США в найближчому майбутньому, що дозволить обійти імпортні тарифи.

Раніше повідомлялося, що в США подорожчали сумки французького модного бренду Louis Vuitton через введення мит адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Що відомо про мита Трампа

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%, із Ізраїлю - 17%, з Казахстану - 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.

7 травня стало відомо, що віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліфен та міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня проведуть перші від початку тарифної війни між двома країнами переговори з питань торгівлі.