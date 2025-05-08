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АНАЛІТИКА

Близько 125 літаків у небі. Між Пакистаном та Індією сталася велика авіабитва, - CNN

 

Між Пакистаном та Індією стався масштабний повітряний бій. Ця битва була одним з найбільших і найдовших боїв сучасності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело CNN в пакистанській службі безпеки заявило, що 125 пакистанських та індійських винищувачів не покидали свого повітряного простору. Сторони обмінялися ракетними ударами, а бій тривав понад годину. Ракетні удари іноді здійснювалися на відстанях понад 160 кілометрів.

За словами джерела, часом індійським ВПС доводилося здійснювати кілька нальотів на цілі.

Співрозмовник видання назвав битву між пакистанськими та індійськими винищувачами "собачим боєм". За словами пакистанських чиновників, в результаті було збито п'ять індійських літаків.

У Пакистані зазначили, що це був одним із найбільших і найдовших боїв в новітній історії авіації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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