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АНАЛІТИКА

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря

 

Північна Корея 8 травня запустила кілька балістичних ракет малої дальності у свої східні води, повідомили військові Південної Кореї.

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун не назвав точну кількість виявлених ракет чи їхні характеристики, але заявив на брифінгу, що запуск, можливо, був здійснений для перевірки ефективності зброї, яку країна планує експортувати.

Південнокорейські військові засудили пуски як «явний акт провокації», що загрожує миру і стабільності в регіоні.

Уряд Японії також заявив, що виявив запуск балістичної ракети Північною Кореєю, яка, можливо, летіла за нестандартною траєкторією.

Ракетна програма Північної Кореї заборонена резолюціями Ради безпеки ООН, проте Пхеньян останніми роками просунувся в розробці ракет усіх дальностей.

У березні КНДР запустила кілька балістичних ракет у море після того, як Південна Корея й США розпочали спільні військові навчання.

За даними західних розвідок, Північна Корея експортувала свої балістичні ракети малої дальності, серед іншої зброї, до Росії для використання у війні проти України.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте нещодавно підтвердили участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: КНДР
 

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