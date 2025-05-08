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Трамп: Росія - важливий чинник у Перемозі, але виграла війну Америка
08:45 08.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп переконаний, що головним чинником перемоги у Другій світовій війні була участь у ній Сполучених Штатів.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це Трамп заявив у середу журналістам, представляючи президентський указ про офіційне проголошення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні.
«Перемога була здобута переважно завдяки нам - подобається вам це чи ні, - але ми вступили в цю війну і виграли її», - сказав він, додавши, що Сполученим Штатам «дуже допомагали багато чудових союзників».
«Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні», - сказав президент.
За його словами, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.
«Без Америки звільнення ніколи б не відбулося. І тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу», - наголосив він.
Він додав, що Штати відновили мир і допомогли країнам у відбудові - «це те, чого інші здебільшого не робили».
Трамп наголосив, що хоча Росія «втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було».
«Ми виграли війну..., але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки», - зауважив він.
За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки «у нас і так занадто багато свят».
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