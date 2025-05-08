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ЄС введе мита на літаки Boeing у разі відсутності компромісу в діалозі зі США - FT
23:42 07.05.2025 |
Брюссель планує запровадити тарифи на авіалайнери Boeing у межах пропозицій щодо подальших заходів у відповідь, якщо торговельні переговори із Вашингтоном зазнають невдачі.
Про це повідомила Financial Times із посиланням на власні поінформовані джерела, передає Укрінформ.
Європейська комісія, яка керує торговельною політикою ЄС, включить цивільні літаки до переліку товарів, що становлять близько €100 мільярдів щорічного американського імпорту, на які будуть накладені мита.
Видання підкреслює, що ці заходи набудуть чинності лише в тому випадку, якщо ЄС не досягне достатнього прогресу у зниженні тарифів США, повідомляє видання.
За даними Євростату, у 2024 році ЄС імпортував зі США літаків, космічних апаратів та деталей на суму близько €18,3 мільярда.
У цій галузі США експортують значно більше, ніж імпортують.
За даними галузевої торгової організації, Асоціації аерокосмічної промисловості, експорт аерокосмічної та оборонної продукції США у 2023 році склав близько $136 мільярдів в усьому світі, проти імпорту в $22 мільярди.
Керівники американської галузі лобіювали Білий дім, виступаючи за повернення до безмитного середовища. Кілька керівників авіакомпаній останніми тижнями попередили, що вони відкладуть поставки літаків від Boeing або Airbus, а не сплачуватимуть мита.
Майкл О'Лірі, головний виконавчий директор Ryanair, великого клієнта Boeing, минулого місяця заявив, що авіакомпанія відкладе поставки, якщо вони стануть дорожчими через мита, повідомляє Financial Times.
Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз пропонує США встановити нульові тарифи на торгівлю стратегічними товарами. В Єврокомісії переконані, що запровадження Штатами односторонніх тарифів на експорт з Європи та відповідні контрзаходи з боку ЄС будуть шкідливими для обох сторін.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив мінімальний додатковий тариф у розмірі 20% майже на весь експорт з ЄС у межах своїх так званих «взаємних» заходів. Але 9 квітня він скоротив його до 10% на 90 днів, щоб дати час для переговорів.
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