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Туск зустрівся з Мерцом і анонсував "нове відкриття" у двосторонніх відносинах
23:15 07.05.2025 |
Під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Варшави 7 травня польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про "нове відкриття" у двосторонніх відносинах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
На спільній з Мерцом пресконференції Туск заявив про "нове відкриття у польсько-німецьких відносинах, можливо, найважливіший за останні 30 років".
За словами премʼєра Польщі, переговори стосувались міграційного питання, вшанування історичної памʼяті, а також можливого продовження розгортання німецьких систем Patriot у Жешуві до кінця року.
"Присутність військових, інфраструктури, а також засобів протиповітряної оборони не тільки Польщі та Німеччини, але й інших країн, лежить в інтересах України та всієї Європи", - пояснив Туск.
За його словами, подальше розгортання німецьких систем ППО у Польщі було б "в інтересах усіх нас".
Зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з канцлером Німеччини розпочалася ввечері в середу - на наступний день після вступу Мерца на посаду.
Перед тим Мерц здійснив візит до Парижа, прагнучи зміцнити німецько-французький альянс у Європі.
Також німецький канцлер уже заявив, що планує відвідати Україну найближчим часом.
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