Трамп офіційно проголосив 8 травня 2025 року «днем святкування» Дня перемоги

Президент США Дональд Трамп 7 травня підписав прокламацію, в якій проголосив 8 травня 2025 року днем святкування Дня перемоги в Другій світовій війні.

«Після нападу на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року Сполучені Штати праведно вступили в у війну, яка згодом стане вершиною вічної битви між добром і злом. Після майже чотирьох років найпохмуріших і найкривавіших історій, будь-коли записаних в історії людства, понад 250 тисяч американців загинули в боротьбі проти нацистського режиму. Сьогодні і щодня ми віддаємо шану всім тим, хто приніс найвищу жертву за свою націю, свою свободу та виживання західної цивілізації. Без жертви наших американських солдатів ця війна не була б виграна, і наш світ сьогодні виглядав би кардинально інакше», - вказав американський лідер.

Перемогу в Другій світовій війні разом із Радянським Союзом, частиною якого тоді були Росія та Україна, здобули інші учасники антигітлерівської коаліції - Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та десятки інших країн.

США вступили у війну після того, як японські військові 7 грудня 1941 року атакували американську військово-морську базу Перл-Харбор на Гавайських островах. Тоді загинули понад дві тисячі людей.

На відміну від Великої Британії, а також Франції та Польщі, які вступили у війну у вересні 1939 року, СРСР до червня 1941 року зберігав нейтралітет у відносинах із нацистською Німеччиною.

17 вересня 1939 року, через 17 днів після вторгнення Німеччини до Польщі, війська СРСР окупували східну частину Польщі. У червні 1940 року Радянський Союз окупував Латвію, Литву та Естонію, а також частину Румунії. З 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року СРСР вів війну проти Фінляндії, за підсумками якої окупував частину території цієї країни.

Після нападу нацистів 22 червня 1941 року СРСР став частиною антигітлерівської коаліції. 12 липня в Москві була підписана британсько-радянська угода про спільні дії у війні проти Третього Рейху, а 1 січня 1942 року у Вашингтоні декларацію про створення коаліції підписали 26 країн.