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АНАЛІТИКА

Китайські виробники дронів і судноплавні компанії з ОАЕ – у 17-му пакеті санкцій від ЄС

 

У 17-му пакеті санкцій проти Росії Європейська комісія пропонує запровадити обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають РФ обходити чинні санкції або підтримують її військово-промисловий комплекс. Зокрема, у запропонованому документі від Єврокомісії, з яким ознайомилося Радіо Свобода, згадуються кілька компаній із Китаю та Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, до списку потрапили китайські виробники дронів, як-от компанія Skywalker Technology, що, згідно з обґрунтуванням від Єврокомісії, долучена до створення безпілотника Gerbera, який який імітує дрон Shahed-36 і застосовується російськими військами як дрон-приманка для перевантаження українських систем ППО.

Також у запропонованих списках - китайська компанія Mile Hao Xiang Technology, яка постачає компоненти для російських військових БпЛА.

Ще одна група підсанкційних фігурантів - судноплавні компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, які транспортують російську нафту. Зокрема, у переліку - розташована в Дубаї Litasco Middle East DMCC, яка є дочірньою структурою одного з найбільших приватних нафтових концернів Росії «Лукойлу». «Через свою дочірню компанію Eiger Shipping DMCC вона забезпечує придбання численних суден, які входять до так званого «тіньового флоту». Ці судна перевозили нафту з Росії, вимикаючи або маніпулюючи своїми AIS-транспондерами, не маючи належного страхування відповідальності чи інших фінансових гарантій, а також здійснюючи небезпечні морські операції», - пояснюється у санкційних пропозиціях.

Потрапив до списків ще один афілійований до «Лукойл» перевізник з ОАЕ - Eiger Shipping і Moonlight Shipmanagement, що так само управляє танкерами, які перевозять російську сиру нафту з метою експорту.

У разі затвердження пакету загальна кількість підсанкційних суден у російському «тіньовому флоті» може перевищити 300.

Для ухвалення пакету санкцій потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС, дію обмежувальних заходів також потрібно продовжувати кожні шість місяців. Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на ці заходи. Як раніше писав Bloomberg, ЄС вивчає способи продовження санкцій без схвалення всіх 27 країн-членів.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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