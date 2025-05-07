Росія втрачає доходи від нафти і газу: у квітні вони скоротилися на 12%

Доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року. Це випливає з інформації російського Мінфіну, на яку посилається Reuters.

Минулого місяця російська казна отримала 1,09 трлн рублів ($13,49 млрд) нафтогазових надходжень. Це нижче від показника 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи вище за показник 1,08 трлн рублів у березні.

За підсумками чотирьох місяців нафтогазові доходи виявилися на 10,3% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, склавши 3,73 трлн рублів проти 4,16 трлн рублів у січні-квітні 2024 року.

Очікуваний обсяг недоотриманих доходів федерального бюджету від продажу нафти та газу в травні становитиме 12,3 млрд рублів. Тобто йдеться про готовність до їх падіння нижче за базовий рівень.

Зменшення податкових надходжень спричинене падінням рублевої вартості російської нафти останніми місяцями внаслідок одночасного зниження нафтових котирувань і зміцнення рубля.

За даними Reuters, середня ціна на російську нафту в рублях в останні місяці продовжувала знижуватися: з 5079 рублів за барель у березні до 4562 рублів у квітні. Це на 32% нижче за орієнтир, закладений у закон про бюджет-2025, і майже на 14% менше від нових оцінок мінфіну РФ на цей рік.

Спочатку мінфін закладав до бюджету на цей рік 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів. Минулого місяця він знизив очікувані надходження до 8,32 трлн рублів.

Зрештою бюджетний дефіцит у 2025 році зросте більш ніж утричі - до 3,79 трлн рублів, або 1,7% ВВП, досягнувши рівня минулого року, проти закладених у законі 1,17 трлн рублів, або 0,5% ВВП.