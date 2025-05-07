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АНАЛІТИКА

Британія підписала найбільшу торговельну угоду з моменту виходу з ЄС — BBC

 

Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду з Індією. Вона стала найбільшою двосторонньою торговельною домовленістю країни з моменту виходу з ЄС у 2020 році.

Про це пише BBC.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер зазначив, що угода сприятиме економічному зростанню і буде вигідною як для бізнесу, так і для громадян. У 2024 році обсяг торгівлі між країнами досяг £42,6 млрд, а уряд прогнозує його зростання на £25,5 млрд щорічно до 2040 року.

"Ця угода є амбітним, взаємовигідним історичним досягненням", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Зокрема, угода передбачає зниження мит на одяг, взуття, автомобілі та продукти харчування, включаючи заморожені креветки. Британські експортери отримають переваги від зниження мит на джин, віскі, авіаційну техніку, медичне обладнання, косметику, а також на дорогі автомобілі.

В угоді також є положення щодо послуг і державних закупівель, що дозволяють британським компаніям змагатися за більше контрактів в Індії. Окремо домовлено про трирічне звільнення деяких працівників від сплати соціальних внесків у країні перебування.

Опозиція у Великій Британії висловила занепокоєння щодо можливих податкових пільг для індійських компаній, що працюватимуть у Британії, і закликала до парламентського голосування щодо угоди.

"Угода не вплине на фінансування NHS, оскільки індійські працівники у Великій Британії й далі сплачуватимуть імміграційний медичний збір", - запевнив уряд.
За матеріалами: Економічна правда
 

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