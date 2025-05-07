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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: Одна з найбільших китайських компаній зупинила роботу свого комбінату в Росії

 

Китайська корпорація Zijin Mining Group, що входить до переліку найбільших компаній КНР, вирішила зупинити роботу Кизил-Таштизького гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Республіці Тива, яким керує її дочірня російська компанія ТОВ "Лунсін".

За даними місцевого "108 каналу", наказ про припинення роботи комбінату з 1 червня підписав гендиректор компанії Лі Кайвень, пише The Moscow Times.

У компанії пояснили таке рішення фінансовими труднощами, що зумовлені "суттєвим розширенням санкцій та подальшими відмовами китайських банків працювати з російськими фінансовими компаніями", повідомили у пресслужбі уряду Тиви.

За даними голови Мінекономіки регіону Аяса Баяна, на ГЗК працюють близько 1200 осіб, 800 із яких - місцеві мешканці. За його словами, у компанії також поскаржилися на збільшення кількості перевірок із боку наглядових органів.

Через зупинку виробництва прокуратура Тиви почала перевірку.

В уряді регіону сподіваються, що рішення про зупинку роботи комбінату переглянуть, для цього сформовано робочу групу, очільник якої вже вилетів до Китаю для переговорів.
Російське ТОВ "Лунсін" створене у 2005 році, воно розробляє Кизил-Таштизьке поліметалеве родовище. У 2015 році компанія ввела в експлуатацію ГЗК потужністю щорічної переробки поліметалевої руди в 1 млн тонн і виробництвом близько 220 тис. тонн. тонн мідних, цинкових та свинцевих концентратів. Інвестиції становили 17 млрд рублів.

Засновник "Лунсін" - китайська компанія "Хейлунцзянська гірнича компанія "Цзицзінь Лунсін". Вона входить до великої гірничодобувної групи Zijin Mining, яка займається розвідкою та розробкою родовищ міді, золота, цинку та літію, а також інженерними та технологічними дослідженнями. За даними бази "СПАРК-Інтерфакс", у 2024 році чистий прибуток "Лунсін" склав 10,22 млрд руб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Росія
 

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