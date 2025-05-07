Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 22:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Санкції працюють: Одна з найбільших китайських компаній зупинила роботу свого комбінату в Росії
16:09 07.05.2025 |
Китайська корпорація Zijin Mining Group, що входить до переліку найбільших компаній КНР, вирішила зупинити роботу Кизил-Таштизького гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Республіці Тива, яким керує її дочірня російська компанія ТОВ "Лунсін".
За даними місцевого "108 каналу", наказ про припинення роботи комбінату з 1 червня підписав гендиректор компанії Лі Кайвень, пише The Moscow Times.
У компанії пояснили таке рішення фінансовими труднощами, що зумовлені "суттєвим розширенням санкцій та подальшими відмовами китайських банків працювати з російськими фінансовими компаніями", повідомили у пресслужбі уряду Тиви.
За даними голови Мінекономіки регіону Аяса Баяна, на ГЗК працюють близько 1200 осіб, 800 із яких - місцеві мешканці. За його словами, у компанії також поскаржилися на збільшення кількості перевірок із боку наглядових органів.
Через зупинку виробництва прокуратура Тиви почала перевірку.
В уряді регіону сподіваються, що рішення про зупинку роботи комбінату переглянуть, для цього сформовано робочу групу, очільник якої вже вилетів до Китаю для переговорів.
Російське ТОВ "Лунсін" створене у 2005 році, воно розробляє Кизил-Таштизьке поліметалеве родовище. У 2015 році компанія ввела в експлуатацію ГЗК потужністю щорічної переробки поліметалевої руди в 1 млн тонн і виробництвом близько 220 тис. тонн. тонн мідних, цинкових та свинцевих концентратів. Інвестиції становили 17 млрд рублів.
Засновник "Лунсін" - китайська компанія "Хейлунцзянська гірнича компанія "Цзицзінь Лунсін". Вона входить до великої гірничодобувної групи Zijin Mining, яка займається розвідкою та розробкою родовищ міді, золота, цинку та літію, а також інженерними та технологічними дослідженнями. За даними бази "СПАРК-Інтерфакс", у 2024 році чистий прибуток "Лунсін" склав 10,22 млрд руб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія готує перехідні заходи по завершенню «торговельного безвізу» з Україною
|США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
|Коломойському продовжили запобіжний захід
|У Калузькій області РФ уражений аеродром «Шайковка», у Московській - авіабаза «Кубінка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Китайські виробники дронів і судноплавні компанії з ОАЕ – у 17-му пакеті санкцій від ЄС
|росіяни вимагають занадто багато. Зараз потрібні прямі переговори Києва та москви — Венс
|Росія втрачає доходи від нафти і газу: у квітні вони скоротилися на 12%
|Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України
|Британія підписала найбільшу торговельну угоду з моменту виходу з ЄС — BBC
|Санкції працюють: Одна з найбільших китайських компаній зупинила роботу свого комбінату в Росії
|Єврокомісія подала позов проти Угорщини до Суду ЄС через порушення законів про мігрантів
Бізнес
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ