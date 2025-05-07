Єврокомісія подала позов проти Угорщини до Суду ЄС через порушення законів про мігрантів

7 травня Європейська комісія подала позов проти Угорщини до Суду Європейського Союзу за порушення законодавства ЄС стосовно нелегальних мігрантів, зокрема, звільнення від кримінального покарання осіб, причетних до незаконного ввезення мігрантів.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Європейської правди".

Ламмерт наголосив, що Єврокомісія подала позов на Угорщину до суду ЄС за порушення законодавства Євросоюзу про нелегальних мігрантів.

"Сьогодні Єврокомісія вирішила передати справу проти Угорщини до Суду Європейського Союзу за недотримання законодавства ЄС щодо незаконного ввезення мігрантів", - повідомив речник Єврокомісії.

У інформаційному повідомленні Єврокомісії, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди", пояснюється, що позов поданий "через невиконання Угорщиною зобов'язань за Директивою Ради 2002/90/ЄС про запровадження ефективних, пропорційних і стримуючих санкцій за правопорушення, пов'язані зі сприянням несанкціонованому в'їзду, транзиту і проживанню в ЄС (незаконне ввезення мігрантів), а також за Рамковим рішенням Ради 2002/946/JHA, яке встановлює правила кримінального покарання за ці правопорушення".

Так, у квітні 2023 року Угорщина прийняла урядову постанову, яка передбачає загальну заміну покарань у вигляді позбавлення волі, пов'язаних зі злочинами, пов'язаними з незаконним ввезенням мігрантів, на "реінтеграційне ув'язнення".

"Як наслідок, особи, засуджені за злочини, пов'язані з незаконним ввезенням мігрантів, звільняються з в'язниці, навіть якщо вони відбули лише незначний термін покарання, і зобов'язані покинути територію Угорщини протягом 72 годин для відбування "реінтеграційного ув'язнення" в країні їхнього колишнього постійного проживання або громадянства", - повідомили в Єврокомісії.

Комісія вважає, що це рішення порушує зобов'язання Угорщини як члена ЄС за статтями 1 і 3 Директиви Ради 2002/90/ЄС щодо застосування відповідних санкцій, а також за статтями 1(1) і 1(3) Рамкового рішення Ради 2002/946/JHA щодо застосування ефективних і стримуючих покарань, у тому числі у випадках з обтяжуючими обставинами.

"Ця урядова постанова підриває мету ефективної боротьби з незаконним ввезенням мігрантів, стримуючий фактор законодавства ЄС про посередників і спільні зусилля ЄС у протидії незаконному ввезенню мігрантів", - переконані у Єврокомісії.

Відповідаючи на питання про те, яке покарання може отримати Угорщина, речник Єврокомісії заявив лише, що це рішення буде приймати суд ЄС.

Напередодні делегація депутатів Європейського парламенту заявила, що ситуація в Угорщині "стрімко рухається в неправильному напрямку" через подальше погіршення верховенства права за правління Віктора Орбана.