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АНАЛІТИКА

Єврокомісія поскаржилась до Суду ЄС одразу на 5 країн щодо виконання Акта про цифрові послуги

 

Єврокомісія звернулася до Суду ЄС щодо недостатнього виконання вимог Акта про цифрові послуги п'ятьма країнами - Польщею, Чехією, Іспанією, Португалією та Кіпром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії 7 травня.

Єврокомісія подала скаргу на Чехію, Іспанію, Кіпр, Польщу та Португалію через те, що вони "провалили" дедлайн щодо запуску національного координатора з питань цифрових послуг, що передбачено Актом (законом) про цифрові послуги.

Країни-члени повинні були виконати цю вимогу до 17 лютого 2024 року. Координатор має забезпечувати ефективний нагляд за виконанням вимог Акту про цифрові послуги на території своєї країни. Крім того, від країн-членів вимагалося надати координаторам відповідні повноваження та встановити процедуру притягнення до відповідальності за порушення.

У Польщі поки не призначили координатора та не виконали всі наступні кроки.

Чехія, Іспанія, Португалія та Кіпр створили посаду координатора, але ще не дали своїм координаторам усі необхідні повноваження.
 

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