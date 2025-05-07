Валютні резерви Китаю у квітні зросли до максимуму з вересня 2024 р.

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у квітні збільшилися до максимальних з вересня минулого року $3,282 трлн порівняно з $3,241 трлн у попередньому місяці, йдеться в повідомленні Народного банку Китаю.

Юань минулого місяця зміцнився на 0,21% проти долара США, тоді як долар подешевшав на 4,34% проти кошика основних валют.

Резерви золота в КНР на кінець квітня становили 73,77 млн унцій, збільшившись із 73,7 млн унцій місяцем раніше, йдеться в повідомленні. Китайський ЦБ купував дорогоцінний метал шостий місяць поспіль.

У вартісному вираженні резерви золота зросли до $243,6 млрд з $229,6 млрд наприкінці березня.