Нове «відкриття кранів» у Європі для газу і нафти з РФ було б історичною помилкою - фон дер Ляєн

Європа має докласти всіх зусиль, щоб остаточно позбавитися залежності від російського викопного палива та припинити фінансування путінської «машини війни» за рахунок імпорту російських енергоресурсів.

Про це у Європарламенті під час дебатів з підтримки справедливого та стійкого миру в Україні заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Доходи від продажу викопного палива залишаються ключовим джерелом фінансування російської машини війни. Дозвольте мені навести дві цифри. На початку війни ми витрачали 12 мільярдів євро на місяць на російське викопне паливо. Сьогодні ми знизили це до 1,8 мільярда на місяць. Тож нашим ключовим інтересом з безпеки є припинити фінансування путінської «скрині війни». Для цього ми маємо припинити витрачати мільярди на імпорт російської енергії», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, дехто вважає, що ми маємо знову відрити крани для постачання російського газу й нафти.

«Це була б помилка історичного виміру, і ми ніколи не дозволимо, щоб це трапилося», - переконана президентка Європейської комісії.