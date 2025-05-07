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SpaceX отримала дозвіл на п’ятикратне збільшення запусків Starship з Техасу
12:27 07.05.2025 |
SpaceX отримала дозвіл від Федерального авіаційного управління США (FAA) збільшити кількість щорічних запусків ракет Starship з космодрому Starbase у Техасі - з 5 до 25. Про це пише CNBC.
Це рішення стало можливим після завершення екологічної оцінки, яка визначила, що збільшення запусків не матиме суттєвого впливу на довкілля. Однак остаточна ліцензія ще не видана - FAA продовжує перевірки, що стосуються безпеки, відповідальності та інших аспектів.
Попри технічні досягнення, SpaceX неодноразово стикалася з вибухами Starship під час тестів, що викликало критику з боку екологів. Зокрема, один із вибухів у 2023 році спричинив пожежу, яка пошкодила середовище проживання рідкісних видів. Через це екологічні організації подали позов проти FAA, звинувачуючи агентство у недостатньому контролі.
У 2024 році регулятори також оштрафували SpaceX за забруднення води поблизу космодрому, а Маск навіть погрожував подати позов проти FAA за "регуляторне зловживання", але цього не зробив.
Екологи обурені рішенням FAA, оскільки вважають, що воно ухвалене поспіхом і без належного аналізу наслідків для природи та місцевих мешканців. Водночас SpaceX продовжує реалізовувати свої плани - компанія нещодавно виграла вибори щодо створення міста Starbase, де мер і посадовці є співробітниками компанії. Це ще більше посилює контроль SpaceX над територією запусків.
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