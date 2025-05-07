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АНАЛІТИКА

Фінляндія обурилась на санкції ЄС через надмірний вилов лосося

 

Європейська комісія встановила, що Фінляндія у 2024 році порушила квоти на вилов риби, дозволивши комерційним суднам таємно ловити лосося в Балтійському морі під виглядом наукових досліджень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Науково-технічний та економічний комітет з рибальства (STECF) Єврокомісії встановив, що Фінляндія минулого літа дозволила діяльність риболовних суден, які брали участь у "дослідницькій експедиції".

"Кількість суден та прогнозований рівень риболовного зусилля майже еквівалентні рівням комерційного рибальства в попередні роки", - заявили у STECF.

У результаті Єврокомісія ухвалила рішення скоротити квоту Фінляндії на вилов риби в певних частинах основного басейну Балтійського моря у 2025 році.

Фінський уряд назвав рішення необґрунтованим і заявив, що обмірковує можливість звернутися до Суду ЄС з проханням скасувати його.

Там також сказали, що Міністерство сільського господарства та рибальства Фінляндії провело обмін квотами між державами-членами ЄС, що дозволить зберегти обмеження на вилов лосося на тому ж рівні в 2025 році.

Єврокомісія не перший рік намагається обмежити вилов риби в Балтійському морі, але нордичні держави виступають проти їхнього надмірного скорочення.
 

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