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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія та Пакистан у ніч на середу розпочали обмін ударами

 

Пакистанські військові завили, що знищили п'ять індійських літаків під час воєнних дій між двома країнами, що спалахнули вночі з вівторка на середу.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Sky News.

Напруженість між Індією та Пакистаном досягла нового піка після того, як індійські збройні сили завдали ракетних ударів по території, що контролюється Пакистаном, заявивши про знищення «терористичних таборів».

Індія повідомила, що завдала «прицільних ударів» по дев'яти пакистанських об'єктах.

Натомість міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що всі вражені об'єкти були цивільними, зокрема було атаковано мечеть у місті Бахавалпур, де загинула дитина і ще двоє людей отримали поранення. Пакистанський прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф назвав дії Індії «актом війни» й пообіцяв «повну та сильну відповідь».

Водночас, за інформацією індійської поліції, внаслідок пакистанського обстрілу території, контрольованої Індією, поранено двох жінок.
 

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