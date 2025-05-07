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АНАЛІТИКА

Quantum Systems, яка виробляє дрони в Україні, залучила €160 мільйонів і отримала статус «єдинорога»

 

Німецький виробник дронів Quantum-Systems, який є резидентом Дія.City, став першою в Європі компанією у сфері defense tech, чия капіталізація перевищила 1 млрд дол. США.

Про це в Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Вони залучили €160 мільйонів у раунді Series C. А загальна сума інвестицій у проєкт становить €310 мільйонів. Завдяки цьому стартап став «єдинорогом» - на сьогодні його капіталізація перевищила $1 мільярд», - йдеться в повідомленні.

Залучені кошти підуть на дослідження й розробку безпілотних ШІ-систем, розширення виробництва, збільшення присутності в Європі, Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Єдиноріг (Unicorn) в економіці - компанія-стартап, яка отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США.

Quantum-Systems почала поставляти дрони власного виробництів Vector в Україну ще у 2022 році. У 2023 стала резидентом Дія.City. Того ж року компанія відкрила в Україні центр сервісу, підтримки, навчання й логістики. Згодом на базі центру створили окремий R&D-центр. У 2024 році запустили виробництво в Україні. Завод починав з вироблення запасних частин для Vector. У 2025 рік компанія планувала запустити повноцінне виробництво Vector в Україні.
 

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