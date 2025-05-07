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Стало відомо, якими будуть перші закордонні візити Фрідріха Мерца
23:43 06.05.2025 |
Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц цього тижня відвідає сусідні Францію та Польщу, а також проведе зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО.
Це анонсували в пресслужбі німецького уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Протягом 7 травня німецький канцлер вирушить до Парижа і Варшави - польський премʼєр-міністр Дональд Туск уже анонсував його візит.
У пʼятницю, 9 травня, Фрідріха Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Кошта і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Потім у канцлера Німеччини запланована зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
Поїздкою до Брюсселя Мерц хоче продемонструвати своє переконання, "що майбутнє Німеччини нерозривно пов'язане з сильним і демократичним Європейським Союзом", заявив речник уряду ФРН.
Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.
Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.
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