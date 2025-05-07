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Канцлер Мерц і 17 міністрів: у ФРН став до роботи новий уряд
23:39 06.05.2025 |
У Німеччині у вівторок, 6 травня, приступив до виконання обов'язків новий федеральний уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz). Ввечері цього дня спершу канцлер, а відтак нові міністри коаліційного уряду Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, а також Соціал-демократичної партії Німеччини один за одним склали присягу перед президенткою Бундестагу Юлією Клекнер (Julia Klöckner).
Перед тим, як скласти присягу на пленарному засіданні Бундестагу, вони отримали посвідчення про призначення від президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier).
Перше засідання нового уряду ФРН
Новий кабмін ФРН з 17 міністрів має під керівництвом Мерца провести перше засідання о 22 годині. Як повідомляє AFP, очікується, що ввечері 6 травня також буде ухвалено організаційне розпорядження, яким Мерц визначить структуру портфелів свого уряду.
Новий коаліційний уряд ФРН мав розпочати роботу на кілька годи на раніше, однак вранці 6 травня Мерц не зміг забезпечити собі більшість під час голосування у Бундестазі. Канцлером його обрали з другої спроби у другій половині дня.
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