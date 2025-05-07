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АНАЛІТИКА

Німецький Uniper отримав частину компенсації від Газпрому за зірвані постачання у 2022 році

 

Німецька енергетична компанія Uniper отримала частину компенсації від російського Газпрому за газ, що не був поставлений у 2022 році, коли РФ зупинила експорт до Німеччини. Про це пише Reuters.

Минулого року Uniper виграв суд проти Газпрому та отримав рішення про компенсацію понад 13 млрд євро за недопостачені обсяги газу.

Компанія повідомила, що квартальний звіт включає "дохід від примусових заходів, проведених проти Gazprom Export", який є експортним підрозділом російської компанії.

Водночас Uniper не уточнила суму отриманої компенсації. Компанія додала, що, відповідно до умов державної допомоги, усі отримані компенсації передаватимуться уряду Німеччини.

Наразі компанія вже повернула 3,1 млрд євро з державної допомоги, зокрема й коштом утриманих 530 млн євро, які мали бути сплачені Газпрому.

Суд у Санкт-Петербурзі раніше дозволив Gazprom Export висунути зустрічні вимоги на понад 14 млрд євро, якщо розгляд справи продовжить арбітражний суд.

Через вимоги Uniper до підрозділу Газпрому в Австрії той оголосив про банкрутство у 2023 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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