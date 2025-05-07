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Південна Корея запропонувала Канаді контракт на бронетехніку та субмарини на 18 мільярдів доларів
23:14 06.05.2025 |
Південна Корея хоче зайняти нові позиції на глобальному ринку озброєнь, тому запропонувала Канаді комплексну програму з постачання техніки, головним компонентом якої є підводні човни.
За інформацією CBC News, Південна Корея вийшла з масштабною оборонною ініціативою на Канаду. Остання активно намагається віддалитись від США через риторику Трампа про «51-й штат».
Пропозиція корейських виробників оцінюється більш ніж у 18 мільярдів доларів, з яких 15-17 мільярдів припадають на пропозицію Hanwha Ocean та Hyundai Heavy Industries щодо побудови нових підводних човнів для Канадських військово-морських сил. Уряд Канади ще влітку 2024 року окреслив потребу у 12 нових субмаринах для заміни застарілих британських човнів класу Upholder, з яких на ходу лише чотири.
Корея пропонує Канаді субмарини класу KSS-III з водотоннажністю до 3750 тонн. Це сучасні човни з повітряннонезалежною енергетичною установкою на паливних елементах та літій-іонними батареями. Вони оснащені шістьма торпедними апаратами, а також шістьма вертикальними пусковими комірками, які можуть запускати крилаті ракети Hyunmoo-3 (дальність до 1000 км) та балістичні ракети Hyunmoo IV із бетонобійною бойовою частиною вагою до 2 тонн.
Раніше подібні човни Корея пропонувала для експорту у варіанті DSME3000, однак без вертикального пуску, через що Індія обрала німецькі субмарини Type 214.
Крім флоту, канадському уряду також запропоновано корейські самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo. Ця частина угоди пов'язана з намірами Канади оновити артилерію та замінити буксировані M777 на САУ, паралельно із запланованими закупівлями американських HIMARS.
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