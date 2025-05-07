Кадиров просить Путіна звільнити його з посади глави Чечні - ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна звільнили його з посади.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал російського видання «Агентство».

Коментар Кадирова був опублікований у чеченському урядовому виданні «Чечня сегодня» у понеділок, 5 травня. В публікації йдеться про те, що голова Чечні «прокоментував журналістам чутки про свою відставку».

«Я також чув ці чутки. Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоби мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають», - сказав Кадиров.

При цьому публікація починається з іншої цитати Кадирова - про пораду, яку йому дав Путін, що робити, коли він злий.

Пізніше Кадиров у своєму телеграм-каналі написав, що багато хто не зрозумів сенс його слів про відставку.

«Я не вирішую, чи я залишатимуся на посаді глави Чеченської Республіки, чи ні. Так, я можу попросити чи запропонувати. Але хоч би як я говорив, хоч би як просив, таке рішення приймає лише одна людина - наш верховний головнокомандувач Владімір Путін», - написав він.