Європарламент зняв імунітет з проросійського депутата у справі про підкуп

Європарламент у вівторок, 6 травня, проголосував за позбавлення недоторканності німецького євродепутата від крайньої правої групи "Європа суверенних націй" Петра Бистрона (Petr Bystron), який обрався до законодавчого органу ЄС під час виборів 2024 року від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). "Європарламент постановляє зняти імунітет з Петра Бистрона", - йдеться у рішенні ЄП, підготовленому на основі доповіді юридичного комітету.

Із клопотанням про зняття з Бистрона депутатського імунітету до Європарламенту звернувся головний прокурор Мюнхена у зв'язку із розслідуванням звинувачень, висунутих євродепутату відповідно до низки статей Кримінального кодексу Німеччини, а саме "щодо ймовірних злочинів за щонайменше шістьма пунктами звинувачень у пасивній корупції, відмиванні грошей та шахрайстві, а також щонайменше п'яти пунктах звинувачень в ухиленні від сплати податків", пояснюється у рішенні ЄП.

Бистрон міг отримувати готівку в обмін на просування інтересів РФ

Звинувачення щодо Петра Бистрона стосуються періоду, коли він був депутатом Бундестагу. Йдеться, зокрема, про справу щодо поширення російської пропаганди та підкупу європейських політиків за посередництва інтернет-сайту новин Voice of Europe, яка набула розголосу у березні 2024 року.

У рішенні Європарламенту йдеться, що, "починаючи з невизначеного часу у 2020 році Бистрон міг, серед іншого, отримувати готівкові платежі особисто або отримувати перекази у криптовалюті від оператора проросійського інтернет-сайту Voice of Europe в обмін на своє зобов'язання виступати та голосувати як член національного парламенту в інтересах російського уряду". У документі також перераховуються дати, коли німецький політик клав "значні суми" на банківський рахунок, "що належить компанії, єдиним акціонером та керівником якої є він сам" і вказується те, що Бистрон "намагався приховати" джерела походження цієї готівки.

При цьому наголошується, що починаючи з 2022 року під час обговорень у Бундестазі питань, пов'язаних з Росією, Бистрон "голосував у спосіб, який найбільше відповідав інтересам російського уряду, і щонайменше у двох виступах перед німецьким Бундестагом відстоював проросійську позицію".

Перша справа щодо Бистрона

Європарламент позбавив Петра Бистрона недоторканності вже за другим запитом Німеччини. У квітні цього року євродепутати проголосували за зняття імунітету з Бистрона у справі щодо використання символіки неконституційних і терористичних організацій.

Вона стосувалася випадку, коли у липні 2022 року, після звільнення з посади посла України у ФРН Андрія Мельника, Бистрон опублікував у соцмережах фотоколаж, що зображав німецьких впливових політиків, які нібито підносять руку в гітлерівському привітанні, із підписом: "Бувай, Мельнику! Німецькі політики махають на прощання!".