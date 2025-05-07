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ЄС готує удар по «тіньовому флоту» Путіна: Bloomberg дізнався про нові санкції проти РФ
17:52 06.05.2025 |
Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, націлений на її так званий "тіньовий флот" - сотні танкерів, які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Нові санкції ЄС проти прихованого флоту нафтових танкерів Росії, мають посилити тиск на Москву через війну проти України.
Згідно з джерелами, обізнаними з питанням, санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.
Таким чином, загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300, зазначив один зі співрозмовників Bloomberg.
Голосування за санкції проти "тіньового флоту" РФ
Як зазначають джерела, міністри закордонних справ ЄС мають намір офіційно ухвалити запропоновані заходи під час засідання в Брюсселі, запланованого на 20 травня. Якщо пропозиції схвалять, це стане вже 17-м пакетом санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів, і пропозиції можуть зазнати змін до остаточного ухвалення, зазначає Bloomberg.
Механізм санкцій передбачає їх поновлення кожні шість місяців - наступний дедлайн припадає на липень.
Водночас, як повідомляє агентство, ЄС вивчає способи розширення санкцій проти Росії без потреби у схваленні всіх 27 країн-членів. Зокрема, Єврокомісія розглядає можливість перетворення частини обмежень на торгівельні заходи, які можна ухвалити кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.
"Тіньовий флот" Росії
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія сформувала потужний "тіньовий флот", який нараховує до тисячі здебільшого застарілих суден загальним дедвейтом понад 100 мільйонів тонн. У 2023 році таких танкерів було близько 600, але за рік їхня кількість суттєво зросла. Москва витратила понад 10 мільярдів доларів на формування цього флоту після запровадження цінового обмеження на її нафту у грудні 2022 року.
Ці судна забезпечують до 70% експорту російської нафти морським шляхом. Більшість із них зареєстровані під зручними прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії та Маршаллових островів. Їхні власники та компанії-оператори часто базуються в Китаї, Індії, ОАЕ, Туреччині, на Сейшелах та в інших країнах. Щоб приховати маршрути й походження нафти, судна змінюють назви, реєстрацію, вимикають системи ідентифікації та змішують російську нафту з іншими сортами.
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