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Румунська валюта падає після результатів виборів
17:12 06.05.2025 |
Румунський лей ослаб більш ніж на 2% і вперше перетнув психологічну межу в 5 леїв за євро після політичної кризи в країні.
Про це пише Bloomberg.
Падіння сталося на тлі відставки прем'єр-міністра Марселя Чолаку та поразки кандидата правлячої коаліції у першому турі президентських виборів.
Ринок негативно відреагував на політичні зміни: інвестори розпродавали активи, дохідність 10-річних облігацій, номінованих у леях, підскочила на понад 50 базисних пунктів - вище 8%, а фондовий індекс Бухареста просів на 3%.
Центральний банк не прокоментував валютні коливання, хоча ще нещодавно жорстко контролював курс лея в межах керованого плавання.
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