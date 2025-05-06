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АНАЛІТИКА

Румунська валюта падає після результатів виборів

 

Румунський лей ослаб більш ніж на 2% і вперше перетнув психологічну межу в 5 леїв за євро після політичної кризи в країні.

Про це пише Bloomberg.

Падіння сталося на тлі відставки прем'єр-міністра Марселя Чолаку та поразки кандидата правлячої коаліції у першому турі президентських виборів.

Ринок негативно відреагував на політичні зміни: інвестори розпродавали активи, дохідність 10-річних облігацій, номінованих у леях, підскочила на понад 50 базисних пунктів - вище 8%, а фондовий індекс Бухареста просів на 3%.

Центральний банк не прокоментував валютні коливання, хоча ще нещодавно жорстко контролював курс лея в межах керованого плавання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Румунія
 

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