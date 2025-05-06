Єврокомісія оприлюднила заходи, спрямовані на повну відмову від російських енергоносіїв

Європейська комісія оприлюднила дорожню карту із заходами, спрямованими на те, щоб Європейський союз повністю позбувся залежності від російських енергоносіїв, припинивши імпорт газу та нафти та поступово відмовившись від ядерної енергетики, забезпечуючи стабільні постачання енергії та ціни по всьому Союзу.

"Дорожня карта REPowerEU, представлена сьогодні Європейською комісією, прокладає шлях до забезпечення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому у вівторок Єврокомісією.

Зокрема, дорожня карта передбачає поступове виведення російської нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС, що "відбуватиметься скоординовано та безпечно". "Ці заходи були розроблені для збереження безпеки енергопостачання ЄС, одночасно обмежуючи будь-який вплив на ціни та ринки", - наголошується в повідомленні.

В Єврокомісії констатували, що з 2025 року очікується "швидке зростання світових поставок СПГ, тоді як попит на газ зменшиться". "З повним впровадженням рамкової програми енергетичного переходу та Плану дій щодо доступної енергії, очікується, що ЄС замінить до 100 млрд куб. м природного газу до 2030 року, що означає зменшення попиту на 40-50 млрд куб. м до 2027 року. Водночас очікується, що потужності ЗПГ збільшаться приблизно на 200 млрд куб. м до 2028 року, що вп'ятеро більше, ніж поточний імпорт російського газу до ЄС", - деталізується в пресрелізі.

Також повідомляється, що відповідні законодавчі пропозиції Єврокомісія представить наступного місяця.

Зазначається, що з метою скоординованого та поетапного припинення постачання енергії з Росії Єврокомісія співпрацюватиме з державами-членами. "Їм буде запропоновано підготувати до кінця цього року національні плани, в яких буде зазначено, як вони сприятимуть поступовому припиненню імпорту російського газу, ядерної енергії та нафти", - йдеться в пресрелізі.

В Єврокомісії також наголосили, що усі заходи супроводжуватимуться "зусиллями", спрямованими на "прискорення енергетичного переходу та диверсифікації енергопостачання, зокрема шляхом агрегації попиту на газ та кращого використання інфраструктури, щоб усунути ризики для безпеки поставок та стабільності ринку". "Що стосується газу, майбутні пропозиції покращать прозорість, моніторинг та відстеження російського газу на ринках ЄС. Найголовніше, що запобігатимуться нові контракти з постачальниками російського газу (трубопровідного та СПГ), а наявні спотові контракти буде припинено до кінця 2025 року. Цей захід гарантуватиме, що вже до кінця цього року ЄС скоротить на третину залишки поставок російського газу. Комісія також запропонує припинити весь імпорт російського газу, що залишився, до кінця 2027 року", - деталізується в пресрелізі.

Крім того, згідно з Дорожньою картою, Єврокомісія також запропонує нові дії для вирішення проблеми російського тіньового флоту, що перевозить нафту. "Що стосується ядерної енергетики, пропозиції, які будуть представлені наступного місяця, включатимуть заходи щодо імпорту збагаченого урану до Росії, а також обмеження на нові контракти, спільно підписані Європейським агентством з постачання (ESA), на постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів, що походять з Росії. Також передбачається створення Європейської долини радіоізотопів для забезпечення поставок медичних радіоізотопів до ЄС шляхом збільшення власного виробництва", - сказано в повідомленні.

Коментуючи запропоновану дорожню карту, президент Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Війна в Україні жорстоко викрила ризики шантажу, економічного примусу та цінових шоків. Завдяки REPowerEU ми диверсифікували наше енергопостачання та різко зменшили колишню залежність Європи від російського викопного палива. Зараз настав час для Європи повністю розірвати свої енергетичні зв'язки з ненадійним постачальником. А енергія, яка надходить на наш континент, не повинна платити за війну агресії проти України. Ми винні це перед нашими громадянами, нашими компаніями та нашими хоробрими українськими друзями".