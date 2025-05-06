Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зовнішньоторговельний дефіцит США в березні зріс на 14%, до рекордних $140,5 млрд
16:58 06.05.2025 |
Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в березні 2025 року збільшився на $17,3 млрд (14%) щодо попереднього місяця - до рекордних $140,5 млрд, повідомило міністерство торгівлі країни.
Згідно з переглянутими даними, у лютому від'ємне сальдо торгового балансу становило $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, як було оголошено раніше.
Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували збільшення дефіциту до $137 млрд із оголошеного раніше лютневого рівня.
Обсяг експорту зі США в березні підвищився на $500 млн (0,2%), до $278,5 млрд.
Експорт товарів позаминулого місяця зріс на $1,3 млрд. Зокрема, поставки промислової сировини і матеріалів збільшилися на $2,2 млрд, автомобілів і автокомпонентів - на $1,2 млрд, засобів виробництва - знизилися на $1,5 млрд. Експорт послуг скоротився на $900 млн.
Обсяг американського імпорту в березні підвищився на $17,8 млрд (4,4%), до $419 млрд. Імпорт товарів зріс на $17,8 млрд, послуг - знизився на $0,1 млрд.
Дефіцит у торгівлі товарами збільшився на $16,5 млрд - до $163,5 млрд, профіцит у сфері послуг скоротився на $0,8 млрд - до $23 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ОЕСР: держборг України може сягнути 120% ВВП у 2026 році
|Бундестаг не підтримав призначення Мерца канцлером ФРН
|Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: «Схеми» розповіли про кандидатів на голову БЕБ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
|Румунська валюта падає після результатів виборів
|Канадська провінція Альберта допускає референдум про відокремлення
|Єврокомісія оприлюднила заходи, спрямовані на повну відмову від російських енергоносіїв
|Зовнішньоторговельний дефіцит США в березні зріс на 14%, до рекордних $140,5 млрд
|Євросоюз пропонує США встановити нульові тарифи на торгівлю стратегічними товарами
|Bloomberg: ЄС введе мито на товари США на 100 млрд євро, якщо переговори проваляться
Бізнес
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт