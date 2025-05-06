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АНАЛІТИКА

Зовнішньоторговельний дефіцит США в березні зріс на 14%, до рекордних $140,5 млрд

 

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в березні 2025 року збільшився на $17,3 млрд (14%) щодо попереднього місяця - до рекордних $140,5 млрд, повідомило міністерство торгівлі країни.

Згідно з переглянутими даними, у лютому від'ємне сальдо торгового балансу становило $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, як було оголошено раніше.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували збільшення дефіциту до $137 млрд із оголошеного раніше лютневого рівня.

Обсяг експорту зі США в березні підвищився на $500 млн (0,2%), до $278,5 млрд.

Експорт товарів позаминулого місяця зріс на $1,3 млрд. Зокрема, поставки промислової сировини і матеріалів збільшилися на $2,2 млрд, автомобілів і автокомпонентів - на $1,2 млрд, засобів виробництва - знизилися на $1,5 млрд. Експорт послуг скоротився на $900 млн.

Обсяг американського імпорту в березні підвищився на $17,8 млрд (4,4%), до $419 млрд. Імпорт товарів зріс на $17,8 млрд, послуг - знизився на $0,1 млрд.

Дефіцит у торгівлі товарами збільшився на $16,5 млрд - до $163,5 млрд, профіцит у сфері послуг скоротився на $0,8 млрд - до $23 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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