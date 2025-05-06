Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Швейцарії пенсіонерка постала перед судом за годування сусідського кота

 

У Цюриху 68-річна швейцарка постала у вівторок перед судом за звинуваченням у систематичному годуванні сусідського кота Лео, що є кримінальним злочином у Швейцарії, внаслідок чого кішка більше не хотіла повертатися додому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Прокурор Цюриха вимагає призначити пенсіонерці штраф за незаконне привласнення. Справа дійшла до суду, оскільки обвинувачена відмовилася прийняти первинне рішення про покарання.

Пенсіонерка, як стверджується, протягом десяти місяців неодноразово годувала Лео, який мешкав у тому ж будинку, і пускала його до своєї квартири. Вона робила це навіть після того, як власник кота написав їй листа з забороною.

Згідно з постановою про покарання, жінка також пристосувала власну котячу хвіртку, щоб Лео міг у будь-який час зайти до її квартири і вийти з неї. В результаті Лео так і не повернувся до свого законного власника.

Такі випадки все частіше потрапляють до суду, оскільки законні власники повідомляють про "годувальників". За швейцарським законодавством, коти є "чужим майном", а систематичне годування та надання притулку чужому коту вважається незаконним привласненням.

Але якщо котів сусідів годують лише зрідка, це не є кримінальним злочином у Швейцарії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес