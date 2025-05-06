Наймасштабніший блекаут в Іспанії коштував економіці 400 мільйонів євро

Відключення електроенергії, що сталося 28 квітня і торкнулося майже всієї континентальної Іспанії, обійшлося країні в майже 400 мільйонів євро. Таку оцінку надає CaixaBank SA - найбільший банк Іспанії.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з аналізом CaixaBank SA, споживчі витрати того дня впали на 34%. Ці дані базуються на використанні банківських карток, онлайн-покупках і зняттях готівки в банкоматах. Частину втрат вдалося компенсувати в наступні дні, однак чисте зниження становило 15% від звичайного рівня витрат.

Збій почався близько 12:30 за місцевим часом, коли частота в енергосистемі відхилилася від стандартних 50 герц. Без світла залишилися близько 50 мільйонів людей в Іспанії та Португалії. Уряд Іспанії продовжує розслідування причин аварії, яка призвела до зупинки громадського транспорту, телекомунікацій і торгівлі.

Попри інцидент, іспанська економіка зберігає позитивні прогнози: очікуване зростання ВВП - 2,6% у 2025 році та 2,2% у 2026-му.