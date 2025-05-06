Індія вимагає половину прибутку Samsung податками: компанія подає до суду

Samsung звернулася до індійського суду з проханням скасувати податкову вимогу на суму 520 млн дол за нібито неправильну класифікацію імпорту мережевого обладнання, стверджуючи, що чиновники знали про цю практику.

Про це повідомляє Reuters.

Samsung навела приклад індійської компанії Reliance, яка імпортувала той самий компонент аналогічним чином протягом багатьох років.

У справі Samsung податкові органи в січні вимагали від компанії $520 млн за ухилення від сплати 10-20% тарифів шляхом неправильної класифікації імпорту ключового обладнання для мобільних веж у 2018-2021 роках.

У своєму 281-сторінковому позові до Апеляційного трибуналу з митних акцизів та податку на послуги в Мумбаї Samsung критикує індійську владу за те, що вона повністю обізнана з бізнес-моделлю Reliance, яка мала довготривалу практику імпорту того самого обладнання без будь-яких тарифних платежів протягом трьох років до 2017 року.

"Класифікація, прийнята апелянтом (Samsung), була відома владі, однак вона ніколи не ставилася під сумнів ... Департамент був повністю обізнаний.

Посадові особи Reliance Jio не повідомили Samsung про податкове попередження 2017 року", - йдеться у заяві Samsung

Samsung (005930.KS) стала другою великою іноземною компанією за останні місяці, яка оскаржила індійську податкову вимогу.

Податкові вимоги становлять значну частину минулорічного чистого прибутку Samsung в Індії, де компанія є одним з найбільших гравців на ринку споживчої електроніки та смартфонів, який склав 955 млн дол.