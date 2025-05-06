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АНАЛІТИКА

Шольц продовжить виконувати обов’язки канцлера до обрання наступника

 

Олаф Шольц буде змушений продовжувати виконання обов'язків канцлера до обрання наступника попри те, що його вже урочисто провели з посади.

Про це як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після поразки лідера християнських демократів Фрідріха Мерца на виборах канцлера у Бундестазі Шольц отримує незаплановане продовження повноважень.

Стаття 69 Основного закону передбачає, що канцлер продовжує виконувати свої офіційні обов'язки "до призначення його наступника". Він зобов'язаний це робити.

Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків.

Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.

За законом тепер у німецьких депутатів є 14 днів на повторне голосування.

Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою, у якій він назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".

Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.
 

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