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Лідер Китаю заявив про готовність співпрацювати з ЄС на тлі тарифів Трампа
12:59 06.05.2025 |
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами Європейського Союзу для розширення взаємної відкритості та належного врегулювання суперечностей.
Про це він заявив у вівторок, 6 травня, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Заява прозвучала з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС на тлі зусиль щодо покращення відносин в умовах глобальної торговельної нестабільності, спричиненої масштабними митами США.
Сі не згадав Сполучені Штати у своїй промові, однак Пекін активно намагається зміцнити економічні та політичні зв'язки з Європою, щоб пом'якшити наслідки запроваджених президентом Дональдом Трампом мит на більшість китайського експорту до США.
"Здорові, стабільні відносини між Китаєм і ЄС сприяють взаємним досягненням і слугують маяком для світу", - сказав Сі.
Він також закликав ЄС спільно відстоювати справедливість і протидіяти односторонньому тиску, назвавши відносини між Китаєм і ЄС одними з найвпливовіших у світі.
Китай, за його словами, буде радий візитам президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у зручний час для проведення переговорів.
Як заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, упродовж цього року Китай і ЄС проведуть низку високорівневих діалогів щодо стратегії, економіки і торгівлі, зеленого розвитку та цифровізації.
"В умовах сучасних викликів обидві сторони погоджуються, що зміцнення діалогу та співпраці між Китаєм і Європою має велике значення", - додав він.
Протягом останніх місяців ЄС і Китай активізували контакти. В середині квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав країну, а нещодавно комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів переговори зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано зустріч ЄС-Китай на високому рівні.
Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.
22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.
Також нещодавно ЗМІ писали, що Китай збирається скасувати санкції проти п'яти нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні, тим самим відкривши шлях до торговельних переговорів.
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