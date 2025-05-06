Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідер Китаю заявив про готовність співпрацювати з ЄС на тлі тарифів Трампа

 

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами Європейського Союзу для розширення взаємної відкритості та належного врегулювання суперечностей.

Про це він заявив у вівторок, 6 травня, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Заява прозвучала з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС на тлі зусиль щодо покращення відносин в умовах глобальної торговельної нестабільності, спричиненої масштабними митами США.

Сі не згадав Сполучені Штати у своїй промові, однак Пекін активно намагається зміцнити економічні та політичні зв'язки з Європою, щоб пом'якшити наслідки запроваджених президентом Дональдом Трампом мит на більшість китайського експорту до США.

"Здорові, стабільні відносини між Китаєм і ЄС сприяють взаємним досягненням і слугують маяком для світу", - сказав Сі.

Він також закликав ЄС спільно відстоювати справедливість і протидіяти односторонньому тиску, назвавши відносини між Китаєм і ЄС одними з найвпливовіших у світі.

Китай, за його словами, буде радий візитам президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у зручний час для проведення переговорів.

Як заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, упродовж цього року Китай і ЄС проведуть низку високорівневих діалогів щодо стратегії, економіки і торгівлі, зеленого розвитку та цифровізації.

"В умовах сучасних викликів обидві сторони погоджуються, що зміцнення діалогу та співпраці між Китаєм і Європою має велике значення", - додав він.

Протягом останніх місяців ЄС і Китай активізували контакти. В середині квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав країну, а нещодавно комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів переговори зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано зустріч ЄС-Китай на високому рівні.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.

22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Китай збирається скасувати санкції проти п'яти нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні, тим самим відкривши шлях до торговельних переговорів.
Ключові теги: ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес