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АНАЛІТИКА

Credit Suisse визнав, що допомагав багатим клієнтам зі США ховати гроші від податкової

 

Швейцарська компанія Credit Suisse Services AG визнала себе винною у змові з метою приховування американськими платниками податків понад $4 мільярди від Податкової служби США (IRS) через щонайменше 475 офшорних рахунків. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

В межах угоди Credit Suisse Services погодилася виплатити понад $510 мільйонів штрафів та відшкодувань.

Злочинна діяльність тривала з січня 2010 року приблизно до липня 2021 року.

"Credit Suisse AG, чиїми клієнтами були особи надзвичайно високого та високого достатку з усього світу, вступив у змову зі своїми працівниками, американськими клієнтами та іншими особами з метою свідомого сприяння громадянам США у приховуванні їхнього права власності та контролю над активами й коштами, що зберігалися в банку", - йдеться в релізі.

Це дозволило цим американським клієнтам систематично ухилятися від податкових зобов'язань перед США.

В період між 2014 роком та червнем 2023 року незаконна діяльність також здійснювалася в Credit Suisse AG Singapore. В межах угоди сторони домовилися про відмову від судового переслідування (NPA) щодо діяльності в Сінгапурі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Credit Suisse
 

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