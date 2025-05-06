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АНАЛІТИКА

ЄЦБ: бойкот товарів зі США у Європі стає потенційно довгостроковою тенденцією

 

Європейський центральний банк вважає, що бойкот американських товарів у Європі стає очевидною і потенційно довгостроковою тенденцією. Він з'ясував, що європейські споживачі готові вибирати дорожчі товари й послуги у відповідь на американські мита.

Дослідження ЄЦБ показує, що середній показник заміщення американських товарів становить 80 за шкалою від 0 до 100, де 100 означає повну готовність купувати альтернативи.

На відміну від типових економічних моделей, споживачі з вищими доходами більш схильні відмовлятися від американських товарів, ніж споживачі з нижчими доходами.

Тобто основною причиною відмови від американських товарів є не підвищення цін через тарифи.

"Це наводить на думку, що реакція споживачів може бути не просто тимчасовою відповіддю на підвищення тарифів, а свідчити про можливий довгостроковий структурний відхід у споживчих уподобаннях від американських товарів та брендів", - пише ЄЦБ.

Ці результати відрізняються від подібних опитувань, проведених у Сполучених Штатах, де споживачі повідомляли, що робитимуть запаси товарів, які можуть подорожчати внаслідок мит.

Однак у єврозоні, здається, сам факт запровадження мит спонукає значну частину споживачів переосмислити свої купівлі. Загалом близько 44% респондентів висловили готовність перенаправити свої витрати від американських товарів, незалежно від рівня тарифу, і насамперед через бажання змінити свої вподобання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, США
 

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