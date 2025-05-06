Ціна на російську нафту впала нижче $50: це створює проблеми для Кремля

Ціна на російську нафту в рублях впала до дворічного мінімуму. За розрахунками Reuters, середня ціна нафтової суміші Urals і ESPO знизилася 2 травня до $48,92 за барель, або 3987 рублів.

Ця ціна приблизно на 40% нижча, ніж було заплановано у федеральному бюджеті Росії.

Reuters пише, що російському уряду, скоріше за все, доведеться підвищувати податки, скорочувати соціальні витрати і збільшувати запозичення, якщо він хоче збалансувати бюджет без скорочення оборонних витрат.

За даними джерел Bloomberg, уряд Росії розглядає можливість знизити поріг так званого "бюджетного правила" з нинішніх $60 до приблизно $50 за барель нафти з наступного року, якщо ціни на нафту залишатимуться низькими.

Цей механізм працює як страховка від падіння цін на нафту і дозволяє переводити надлишкові доходи від енергоресурсів до Фонду національного добробуту, коли російська нафта коштує понад $60 за барель. Накопичені резерви потім допомагають компенсувати втрати, коли ціни на нафту нижчі.

Обговорення зниження порогу бюджетного правила вказує на те, що російський уряд дедалі більше впевнений, що спад світових цін на нафту триватиме, і що значного відновлення найближчим часом очікувати не варто.

Це змусить Кремль шукати інші способи поповнення свого військового бюджету в умовах рекордних рівнів витрат на армію і скорочувати інші державні витрати.