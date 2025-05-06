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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Гегсет створив десяток чатів у Signal, де обговорював закордонні поїздки та свій графік

 

Міністр оборони США Піт Гегсет використовував додаток Signal набагато ширше для ведення офіційних справ Пентагону, ніж це було відомо раніше.

Про це The Wall Street Journal повідомили проінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, у щонайменше одному із випадків Гегсет доручив своїм помічникам через додаток Signal повідомити іноземні уряди про військову операцію, що готувалася.

За їхніми словами, він також обговорював у цьому неурядовому месенджері медіавиступи, закордонні поїздки, власний графік та іншу не засекречену, але чутливу інформацію.

Зазначається, що колишній ведучий Fox News особисто створював багато таких чатів, надсилаючи повідомлення як з незахищеної лінії у своєму офісі в Пентагоні, так і з особистого телефона.

Як пише газета, деякі повідомлення від імені Гегсета публікував його військовий помічник, полковник морської піхоти Рікі Бурія, якому надали доступ до особистого телефона міністра.

Саме Бурія, як стверджують співрозмовники, розмістив у березні інформацію про майбутню атаку США на хуситів у Ємені в Signal-чаті, учасниками якого були дружина Гегсета, його брат і приватний адвокат.

За словами співрозмовників, замість того, щоб використовувати величезну комунікаційну інфраструктуру Пентагону, Гегсет вважав за краще керувати щоденною роботою оборонного відомства через Signal. До чатів він додавав членів своєї охорони, працівників з особистого офісу, офісу заступника міністра та представників з питань зв'язків із громадськістю.

Для прочитання повідомлень співробітникам доводилося залишати свої робочі місця, аби знайти місце в Пентагоні з мобільним покриттям, яке є нестабільним у будівлі.
Ключові теги: США
 

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