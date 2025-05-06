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Наслідки мобілізації від Путіна: В Росії зафіксували рекордний за 17 років дефіцит кадрів
09:39 06.05.2025 |
Кадровий дефіцит у Росії минулого року досяг 7,6% від загальної чисельності зайнятих - це 2,2 млн осіб із 27,2 млн. Такий рівень став рекордним за весь час спостережень із 2008 року.
Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.
Як зазначається, цей показник виявився вдвічі вищим, ніж у 2020 році (3,7%), і суттєво перевершив рівень 2022 року (5,4%).
Найбільша потреба у кадрах зафіксована серед водіїв (216 тис. осіб), робітників промислових підприємств та механіків (166 тис.), інженерів (141 тис.), будівельників та різноробочих (112 тис.), а також операторів обладнання (101 тис.).
Відносно загальної чисельності працівників особливо гостро дефіцит відчувається у сільському, лісовому та рибному господарстві - понад 15% робочих місць залишаються вакантними.
Серйозний брак кадрів також спостерігається серед некваліфікованих робітників у промисловості та будівництві - близько 13%.
Згідно з опитуванням компаній, опублікованим Центробанком Росії в середині квітня, забезпеченість кадрами в першому кварталі 2025 року залишається на рівні, близькому до історичного мінімуму, зафіксованого в третьому та четвертому кварталах 2024 року.
Загострення кадрової кризи безпосередньо пов'язане з наслідками розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. 2022 року в Росії було мобілізовано близько 300 тис. працездатних чоловіків. Водночас, за різними оцінками, від 650 тис. до 1,1 мільйона людей покинули країну, протестуючи проти політики Кремля та рятуючись від мобілізації. Подальше вербування вармію лише погіршило ситуацію з кадрами в РФ.
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