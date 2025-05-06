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АНАЛІТИКА

Експорт CПГ із рф у січні-квітні скоротився на 5%

 

Експорт російського скрапленого природного газу у січні-квітні 2025 року знизився на 4,6%, до 10,4 млн тонн з 10,9 млн на рік раніше, випливає з попередніх даних LSEG, повідомляє Reuters.

Найбільший експортер CПГ у світі, США, ввів санкції проти низки російських CПГ-проєктів, які фактично заморозили розвиток галузі й суттєво обмежили використання танкерного флоту для транспортування палива.

Постачання російського СПГ у квітні знизилися на 9%, до 2,5 млн тонн з 2,75 млн роком раніше.

Постачання СПГ із росії у Європу попередньо зменшилися у січні-квітні на 13% рік до року, до 5,3 млн тонн з 6,1 млн. При цьому у квітні експорт у цьому напрямку скоротився на 14,3%, до 1,2 млн тонн з 1,4 млн роком раніше.

Відвантаження з «ямал СПГ» «новатека» у квітні 2025 року знизилися на 1,8%, до 1,64 млн тонн з 1,67 млн на рік раніше, і на 3,5% порівняно з 1,7 млн тонн у березні. З початку року постачання СПГ з проєкту становили 6,6 млн тонн, залишившись на рівні аналогічного періоду минулого року.

Орієнтований на Азію СПГ-завод «сахалін-2» у квітні зберіг експорт на рівні минулого року: 0,88 млн тонн. З початку року відвантаження з проєкту становили 3,6 млн тонн проти 3,5 млн роком раніше.

Середньотоннажні заводи «газпрому» у Балтійському морі - «СПГ портова», а також заводи «новатека» і «газпромбанку» - «кріогаз-висоцьк», які опинилися під західними санкціями, у лютому призупинили експорт.

За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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