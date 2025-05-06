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АНАЛІТИКА

Європейські банки заробили рекордні 13 мільярдів євро на торгівлі акціями

 

П'ять провідних інвестиційних банків Європи - UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays і Deutsche Bank - у першому кварталі 2025 року показали рекордний дохід від торгівлі акціями та інструментами з фіксованим доходом.

Про це пише Financial Times.

Загалом за три місяці вони заробили 13 млрд євро, що стало найвищим квартальним показником за понад десятиріччя.

UBS і BNP Paribas досягли найкращих результатів в історії. Торгові доходи швейцарського банку зросли майже на третину - до 2,5 млрд дол (2,3 млрд євро), тоді як BNP Paribas зафіксував рекордні 2,8 млрд євро.

Deutsche Bank, попри вихід з торгівлі акціями, наростив доходи від облігацій та валютних операцій на 17%, Barclays - на 21%. Société Générale повідомив про зростання виручки від операцій з акціями більш ніж на 20% - до 1,06 млрд євро.

Пік активності на ринках настав після оголошення Дональдом Трампом 2 квітня нових мит. Це спровокувало сильну волатильність і підштовхнуло обсяги торгів до небачених рівнів.

"У деякі дні обсяги торгів перевищували пікові значення періоду COVID приблизно на 30%", - зазначив генеральний директор UBS Серджіо Ермотті.

Для порівняння, за цей же період п'ять найбільших банків Волл-стріт заробили майже 37 млрд дол торгового доходу.

Попередній рекорд був у першому кварталі 2022 року, коли європейські банки отримали 12,8 млрд євро прибутку від торгівлі.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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