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АНАЛІТИКА

США виплачуватимуть по тисячі доларів нелегальним іммігрантам за добровільну самодепортацію

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа виплачуватиме по 1000 доларів тим нелегальним мігрантам, котрі добровільно повертатимуться до своїх країн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США, поширеному в понеділок, передає Укрінформ.

«Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація є найкращим, найбезпечнішим і найефективнішим способом залишити Сполучені Штати, щоб уникнути арешту», - зазначила очільниця міністерства Крісті Ноем.

За інформацією відомства, мігранти, які повідомлять через мобільний застосунок CBP Home про намір залишити США, «не будуть у пріоритеті для затримання чи примусового випровадження, якщо вони продемонструють, що роблять значні кроки для завершення від'їзду».

«Завантаж мобільний додаток CBP Home App сьогодні та депортуйся», - ідеться в повідомленні.

Окрім одноразової виплати, програма передбачає повне покриття транспортних витрат таким добровольцям.

У відомстві підтвердили, що вже організували виліт одного з мігрантів до Гондурасу з Чикаго, і ще кілька квитків заброньовано на найближчі дні.

Як зазначають у міністерстві, така ініціатива має на меті скорочення на 70 відсотків витрат на утримання й депортацію нелегалів. Нині середня вартість арешту, затримання та перевезення одного іммігранта становить 17 121 долар.
Ключові теги: США
 

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