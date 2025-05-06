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США виплачуватимуть по тисячі доларів нелегальним іммігрантам за добровільну самодепортацію
09:14 06.05.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа виплачуватиме по 1000 доларів тим нелегальним мігрантам, котрі добровільно повертатимуться до своїх країн.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США, поширеному в понеділок, передає Укрінформ.
«Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація є найкращим, найбезпечнішим і найефективнішим способом залишити Сполучені Штати, щоб уникнути арешту», - зазначила очільниця міністерства Крісті Ноем.
За інформацією відомства, мігранти, які повідомлять через мобільний застосунок CBP Home про намір залишити США, «не будуть у пріоритеті для затримання чи примусового випровадження, якщо вони продемонструють, що роблять значні кроки для завершення від'їзду».
«Завантаж мобільний додаток CBP Home App сьогодні та депортуйся», - ідеться в повідомленні.
Окрім одноразової виплати, програма передбачає повне покриття транспортних витрат таким добровольцям.
У відомстві підтвердили, що вже організували виліт одного з мігрантів до Гондурасу з Чикаго, і ще кілька квитків заброньовано на найближчі дні.
Як зазначають у міністерстві, така ініціатива має на меті скорочення на 70 відсотків витрат на утримання й депортацію нелегалів. Нині середня вартість арешту, затримання та перевезення одного іммігранта становить 17 121 долар.
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