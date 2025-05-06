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АНАЛІТИКА

Туреччина будуватиме атомні підводні човни - командувач ВМС

 

Будівництво атомних підводних човнів визначено однією з національних цілей Туреччини.

Про це заявив командувач Військово-морських сил адмірал Ерджюмент Татлиоглу, передає Укрінформ з посиланням на видання En Son Haber.

"Ми будуємо підводні човни незалежно від іноземних країн, що було нашим національним прагненням протягом 139 років. Після MİLDEN (проєкту з побудови підводних човнів - ред.) ми зробимо важливий крок до атомних підводних човнів", - повідомив Ерджюмент Татлиоглу.

Адмірал наголосив, що будівництво атомних підводних човнів є однією з національних цілей Туреччини.

За його прогнозом, Туреччина буде однією з найвидатніших країн у цій галузі, доєднавшись до США, Росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Індії.
 

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