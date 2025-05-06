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Взуттєву компанію Skechers продають за $9,4 млрд
09:05 06.05.2025 |
Компанія Skechers U.S.A., Inc., один з найбільших виробників взуття у світі, буде продана глобальній інвестиційній фірмі 3G Capital. Після закриття угоди, яка очікується в третьому кварталі 2025 року, Skechers піде з біржі, йдеться на сайті компанії.
3G Capital викуповує акції за ціною $63,00 за штуку, що на 30% вище середньозваженої ціни акцій Skechers за останні 15 днів.
Загальна сума угоди становитиме $9,4 млрд.
Нинішнім акціонерам пропонується альтернативний варіант: $57,00 готівкою + одна частка участі у новій приватній компанії (до 20% акцій можуть бути конвертовані за цією схемою). Це дозволить їм стати міноритарними партнерами, але з дуже обмеженими правами й без можливості легко "вийти" з інвестиції через продаж своєї частки.
Керівництво Skechers залишиться незмінним: засновник Роберт Грінберг - гендиректор, його син Майкл Грінберг - президент і Девід Вайнберг - операційний директор.
Компанія також залишиться у своїй штаб-квартирі у Каліфорнії, де вона була заснована понад 30 років тому.
3G Capital існує з 2004 року, нею керують Алекс Берінг (співзасновник і співкерівний партнер) та Деніел Шварц (співкерівний партнер).
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