Взуттєву компанію Skechers продають за $9,4 млрд

Компанія Skechers U.S.A., Inc., один з найбільших виробників взуття у світі, буде продана глобальній інвестиційній фірмі 3G Capital. Після закриття угоди, яка очікується в третьому кварталі 2025 року, Skechers піде з біржі, йдеться на сайті компанії.

3G Capital викуповує акції за ціною $63,00 за штуку, що на 30% вище середньозваженої ціни акцій Skechers за останні 15 днів.

Загальна сума угоди становитиме $9,4 млрд.

Нинішнім акціонерам пропонується альтернативний варіант: $57,00 готівкою + одна частка участі у новій приватній компанії (до 20% акцій можуть бути конвертовані за цією схемою). Це дозволить їм стати міноритарними партнерами, але з дуже обмеженими правами й без можливості легко "вийти" з інвестиції через продаж своєї частки.

Керівництво Skechers залишиться незмінним: засновник Роберт Грінберг - гендиректор, його син Майкл Грінберг - президент і Девід Вайнберг - операційний директор.

Компанія також залишиться у своїй штаб-квартирі у Каліфорнії, де вона була заснована понад 30 років тому.

3G Capital існує з 2004 року, нею керують Алекс Берінг (співзасновник і співкерівний партнер) та Деніел Шварц (співкерівний партнер).