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«Чистки» в Пентагоні: Гегсет скоротить командування армії США
08:51 06.05.2025 |
Пентагон скорочує генералів і готує злиття бойових командувань на тлі реформ президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні. Цей крок став черговим етапом реформ, започаткованих на початку другого президентського терміну Дональда Трампа.
Гегсет, який раніше публічно критикував надмірну чисельність вищого командного складу, активно впроваджує ініціативи з перегляду кадрової політики Міноборони. Від початку призначення на посаду, він ініціював звільнення низки високопосадовців, зокрема голови Об'єднаного комітету начальників штабів, головнокомандувача ВМС та директора Агентства національної безпеки.
У новому меморандумі очільник Пентагону повідомив, що чисельність генеральських офіцерів Національної гвардії скоротиться щонайменше на 20%, тоді як кількість генеральських і флагманських посад у Збройних силах США буде зменшено ще на 10%.
"Збільшення кількості генералів і адміралів не гарантує успіху. Це не покарання для старших офіцерів - нічого подібного", - наголосив Гегсет у відеозверненні, оприлюдненому 5 травня. За його словами, метою реформи є максимізація стратегічної готовності Збройних сил, а сам процес реалізується у взаємодії з Об'єднаним комітетом начальників штабів.
Під час слухань у Сенаті з нагоди затвердження, Гегсет зазначав, що існує "зворотний зв'язок між розмірами штабів і перемогою на полі бою", вказуючи на чинні 44 чотиризіркові посади у військовому командуванні.
Злиття командувань
За даними Пентагону, рішення про скорочення буде реалізовуватися поступово й обережно. Зокрема, розглядається можливість злиття окремих бойових командувань, які функціонують у різних регіонах світу. Серед імовірних варіантів - об'єднання Африканського командування США з Європейським командуванням США, а також злиття Південного командування США, що відповідає за Латинську Америку, з Північним командуванням США.
Крім того, ймовірним є перегляд доцільності існування низки інших чотиризіркових посад, зокрема командувача сухопутних військ у Тихоокеанському регіоні та командувача американських військ у Республіці Корея.
Запропоновані зміни вже викликали критику в Конгресі. Сенатор Джек Рід, старший демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил, поставив під сумнів обґрунтованість скорочень.
"Жорсткі кадрові рішення мають базуватися на фактах і всебічному аналізі, а не на довільних відсоткових скороченнях", - сказав він, додавши, що усунення з посад досвідчених військових керівників, може нашкодити армії замість підвищення її ефективності.
Скорочення у Пентагоні
Агентство зазначає, що пертурбації у Міноборони США за останні кілька місяців не обмежилися лише офіцерами у формі. Там нагадали, що за останні тижні було звільнено трьох високопосадовців через розслідування щодо витоку інформації за наказом начальника штабу Гегсета від 21 березня.
Серед звільнених помічників - Ден Колдуелл, давній колега Гегсета, який став одним з його найдовіреніших радників. Минулого тижня його вивели з Пентагону через витік інформації, відповідальність за який він заперечує. Також було звільнено заступника керівника апарату Гегсета Даріна Селніка.
У Пентагоні невдовзі звільнять 76 тисяч цивільних працівників із 950 тисяч працівників відомства.
Відразу після вступу на посаду президента, Трамп наказав підготувати план скорочення оборонного бюджету протягом п'яти років.
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