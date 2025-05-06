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АНАЛІТИКА

Європейське оборонне агентство вперше очолить генерал

 

У ЄС визначилися з новим керівником Європейського оборонного агентства - його вперше очолить військовий високого рангу, генерал Андре Денк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, а також пресслужба агентства.

5 травня країни ЄС за рекомендацією Каллас погодили призначення німецького генерала Андре Денка на посаду очліьника Європейського оборонного агентства. Його термін повноважень офіційно почнеться з 16 травня.

Як зазначають, він стане першим в історії агентства військовим з вищим званням на цій посаді.

Кая Каллас зазначила, що Денк має усі необхідні для цього професійні якостсі та глибоке розуміння оборонних потреб Європи.

"В умовах, коли під нашими кордонами війна і перед усім ЄС постають гібридні загрози, робота ЄОА з розвитку спільних військових спроможностей та стимулювання інновацій в оборонній промисловості - важливіша, ніж будь-коли", - зазначила вона.

Андре Денк до цього був заступником голови агентства з лютого 2023 року, та зокрема очолював зусилля щодо спільної купівлі країнами ЄС 155-мм боєприпасів для України.

 

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