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АНАЛІТИКА

Торговий шок: мита Трампа закривають компанії по всьому світу

 

Мита президента США Дональда Трампа дедалі сильніше гальмують світову економіку: великі корпорації скорочують прогнози прибутку, а малі та середні компанії - зачиняються.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня великі транснаціональні корпорації й нішеві гравці електронної комерції скоротили прогнози щодо прибутків, попередили про можливі звільнення та почали переглядати свої бізнес-плани. Водночас провідні економіки світу знижують очікування зростання на тлі похмурих економічних даних.

Фінансові ринки поки що сподіваються, що США і Китай уникнуть повномасштабної торговельної війни, а Трамп укладе угоди з іншими країнами, щоб не підвищувати мита. Але вже сама невизначеність щодо фіналу цієї ситуації стала потужним гальмом для глобальної економіки.

"Тарифна політика США - це серйозний негативний шок для світу в короткостроковій перспективі", - каже головна економістка банку BNP Paribas Ізабель Матеос-і-Лаґо.

На її думку, кінцева мета митної політики США, ймовірно, буде "дальшою і жорсткішою", ніж вважалося раніше. Нині США вже ввели загальні мита на рівні 10%, а в окремих галузях - значно вищі, наприклад, на сталь, алюміній і автомобілі.

У п'ятницю Китай повідомив, що розглядає пропозицію США щодо переговорів про 145% мита, на які вже відповів своїми митами у 125%. Тим часом адміністрація Трампа заявила, що близька до угод із такими країнами, як Індія, Південна Корея і Японія, щоб уникнути подальших мит протягом найближчих тижнів.

А поки бізнес потерпає. Наприклад, шведський виробник техніки Electrolux знизив свої прогнози, Volvo Cars, Logitech і гігант алкогольної продукції Diageo відмовилися від своїх попередніх фінансових цілей через загальну невизначеність.

Особливо болісним ударом стало минулотижневе скасування пільгового режиму для онлайн-замовлень з Китаю вартістю до $800. Для багатьох дрібних компаній це - катастрофа.

"Ми переходимо з нульового мита одразу на 145%, - каже Сінді Аллен, директорка міжнародної торговельної компанії Trade Force Multiplier. - Це непідйомно і для компаній, і для споживачів. Я бачу, як малі й середні бізнеси просто залишають ринок".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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